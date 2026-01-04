  • İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan rekor kıran ihracatçılara tebrik mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan rekor kıran ihracatçılara tebrik mesajı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan rekor kıran ihracatçılara tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 273.4 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kıran ihracatçılarımızı yayınladığı bir mesajla tebrik etti.

Sosyal medya hesabından mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Zorlu küresel şartlara rağmen ihracatımız artmaya devam ediyor. 2025 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 oranında artan ihracatımız, 26,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rekorunu kırmıştır. 2025 yılı ihracatımız OVP hedefimizle uyumlu olarak 273,4 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmıştır” dedi.

“Turizm gelirleri dahil 123 milyar doları aşmasını öngördüğümüz hizmet ihracatımız da ilave edildiğinde, 2025 yılında toplam mal ve hizmet ihracatının, 396 milyar doların üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz” diyen Yılmaz, şöyle devam etti: “Yüksek ihracat performansımıza ek olarak, 2025 yılında ithalatın öngördüğümüz değerin altında gerçekleşmesiyle, dış ticaret açığımızı 92,1 milyar dolarla hedeflediğimiz seviyeden daha olumlu bir noktaya taşıdık”

 

“2026’DA MAL VE HİZMET İHRACATINDA 410 MİLYAR DOLARI AŞMAYI HEDEFLİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şu ifadelere yer verdi: “Dış ticaret performansımızı önümüzdeki dönemde daha üst seviyelere taşımayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki üç yılda da ticaret ortaklarımızda büyümenin yüzde 2,5 oranında yukarı yönlü olması ihracatımızı desteklemeye devam edecektir. Bu çerçevede, 2026 yılında mal ihracatımızı 282 milyar dolar düzeyine yükseltmeyi, mal ve hizmet ihracatında ise 410 milyar doları aşmayı hedefliyoruz. Bu olumlu gelişmeler ile cari açığımız düşük seviyelerde kalmaya devam edecek, dış finansman ihtiyacımız azalacak ve finansal istikrarımız pekişecektir. Düşük cari açık ile desteklenen enflasyonla mücadelemizi kararlı şekilde sürdürürken; dengeli büyüme yaklaşımı ile yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı artırmaya devam edeceğiz. Korumacılık eğilimlerinin hızla arttığı, tarifeler ve ihracat kısıtlamalarının yaygınlaştığı bu zorlu küresel ortamda sergiledikleri güçlü performans için, başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere tüm kurumlarımızı ve ihracatçılarımızı yürekten tebrik ediyorum”

