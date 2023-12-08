  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail zulmü altında 9. cuma! Mescidi Aksa’da insanlık dışı muamele!

Herkesin tanıdığı 3 enerji şirketine kayyım atandı! Devleti zarara uğrattıkları rakam herkesi şok etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu'nun sonunu açıkladı: Lahey'de yargılanacak

Bahçeli, "İsveç’in NATO’ya girişine elbette soğuk bakıyoruz" dedi şartlarını sıraladı

Kameraların kendisini çekmediğini düşünüyordu! O haber sunucusu, canlı yayına orta parmağını göstererek girdi

ABD'li banka Türk borsasındaki o hisseye kafayı taktı! Yüklü alım yaptılar, hissenin patlayacağı düşünülüyor

Kulağı delik o isim, “Çok net bilgi” diyerek paylaştı! Bu Erdoğan-Akşener kulisi ortalığı yangın yerine çevirir

Ahmet Hakan’dan olay “AK Parti” yazısı! Bu üç maddeyi sıralayıp bombayı patlattı

Başkan Erdoğan 'Bahçeli ile görüşüp karar vereceğiz' diyerek duyurdu: O tarihte açıklayacağız

AK Parti'de İBB için 3 aday adayı çıktı! O iki ilçeye ise hiç kimse talip olmadı! Rekor bakın nerede
Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Netanyahu çıkışı: Mahkeme önüne götürülmeli!
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Netanyahu çıkışı: Mahkeme önüne götürülmeli!

Yeniakit Publisher
2023-12-08 20:23:00 - 2023-12-08 20:50:11

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağdıran Netanyahu ile ilgili, “İşbirlikçileriyle birlikte uluslararası mahkeme önüne götürülmelidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TRT World Forumu’na katıldı. Konuşmasında İsrail’in Filistin halkına uyguladığı soykırıma dikkat çeken Yılmaz, “İsrail’in Gazze üzerindeki saldırıları neredeyse 15 bin kişinin ölümüne yol açtı. Bu krize çözüm bulmak için uluslararası toplumu harekete geçirdik. Adalet ve vicdanın bir sesi olarak, bölgesel ve küresel ortaklarımızla işbirliği ve danışma içinde aktif bir duruş sergiledik. Bu faaliyetler savaş suçlarıdır. Netanyahu hükümeti tüm işbirlikçileriyle birlikte uluslararası mahkeme önüne götürülmelidir. Hem küresel hem de bölgesel partnerlerimizle birlikte vicdanın ve adaletin sesi olarak iş birliği ve arabuluculuk üzerine çok çalıştık” dedi.

“Türkiye kalıcı bir ateşkes için uğraşıyor”

Türkiye’nin süre gelen bir ateşkes için uğraşmakta olduğunu ve gerçek bir ateşkes istediğini belirten Yılmaz, "Bu sorunu tamamen kökten çözecek sonuç için buna ihtiyacımız var. Birleşmiş Milletlerle uluslararası yardımları destekledik. Gazze’deki hastanelerin bombalanması sonrasında Filistin’den hastalar getirdik, çalışmalarımıza Filistinlilere yardım etme konusunda devam edeceğiz. İnanıyoruz ki Gazze, ülkelerin insani duruşlarını göstermeleri için bir test noktası aslında” diye konuştu.

"Terörizme karşı verdiğimiz savaşı da ön plana çıkartan bir ülkeyiz"

Türkiye’nin bölgesel ve küresel barış için Birleşmiş Milletlere, NATO’ya olan katkılarını Avrupa Birliği’ne de gösterdiğini söyleyen Yılmaz, "Terörizme karşı verdiğimiz savaşı da ön plana çıkartan bir ülkeyiz. İsmi FETÖ, PKK ya da DEAŞ olabilir hepsini etkili bir şekilde ezmeye çalışıyoruz. Partnerlerimizin ve müttefiklerimizin de bunun üzerine çözücü bir yaklaşım yapmasını istiyoruz. İnsanlık çok fazla zorlukla uğraşıyor, İslamofobiklik, Yahudi düşmanlığı, farklı türlü düşmanlıklar da bulunmakta” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı uyardı! Netanyahu'yu zora sokacak açıklama
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı uyardı! Netanyahu'yu zora sokacak açıklama

Gündem

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı uyardı! Netanyahu'yu zora sokacak açıklama
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Netanyahu ile Altaylı arasında ne fark var? Birinin adı Binyamin diğerinin adı maalesef ki Fatih
Netanyahu ile Altaylı arasında ne fark var? Birinin adı Binyamin diğerinin adı maalesef ki Fatih

Medya

Netanyahu ile Altaylı arasında ne fark var? Birinin adı Binyamin diğerinin adı maalesef ki Fatih

İsrail'in eski Başbakanı Olmert: Netanyahu ülkesi için bir felaket! 'Cani, katil ve terörist' diyerek tepki gösterdi
İsrail'in eski Başbakanı Olmert: Netanyahu ülkesi için bir felaket! 'Cani, katil ve terörist' diyerek tepki gösterdi

Dünya

İsrail'in eski Başbakanı Olmert: Netanyahu ülkesi için bir felaket! 'Cani, katil ve terörist' diyerek tepki gösterdi

Gazze kasabı Netanyahu o ülkeyi de tehdit etti!
Gazze kasabı Netanyahu o ülkeyi de tehdit etti!

Dünya

Gazze kasabı Netanyahu o ülkeyi de tehdit etti!

Yunanistan dönüşü Erdoğan'dan Netanyahu bombası
Yunanistan dönüşü Erdoğan'dan Netanyahu bombası

Gündem

Yunanistan dönüşü Erdoğan'dan Netanyahu bombası

Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu'nun sonunu açıkladı: Lahey'de yargılanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu'nun sonunu açıkladı: Lahey'de yargılanacak

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu'nun sonunu açıkladı: Lahey'de yargılanacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23