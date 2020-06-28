  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Pençe-Kaplan Operasyonu şehidinin ailesine başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-06-28 13:57:04 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Pençe-Kaplan Operasyonu şehidinin ailesine başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel için taziye mesajı paylaştı.

Oktay, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde hain teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan kahraman askerimiz Recep Yüksel'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum.‬ ‪Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı