Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov ile yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği konuları ve ikili ticari ilişkileri görüştü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile telefonda görüştü Görüşmede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği konuları ve ikili ticari ilişkiler ele alındı.
Ülkeler arasındaki 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefinin Kovid-19 salgını nedeniyle kesintiye uğramaması için yapılabileceklerin değerlendirildiği görüşmede, en yakın zamanda serbest ticaret anlaşması imzalanması konusunda mutabık kalındı.
Ayrıca Fuat Oktay, Özbekistan'ın Dünya Ticaret Örgütüne üyeliği için destek vereceklerini iletti.