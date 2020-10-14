  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kılıçdaroğlu ve Özel'in sözlerine yanıt:
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kılıçdaroğlu ve Özel'in sözlerine yanıt:

"İftiraya dayanan temelsiz iddiaların Türk devlet geleneğinde ve siyasetinde yeri olmadığı gibi bu tür tutumların milletimizde de hiçbir karşılığı yoktur" - "Bu çerçevede demokrasi ve devlet geleneğimizin üzerine hassasiyetle titremek, vazifemin bir parçası ve görev ahlakımın bir gereğidir"

Yeniakit Publisher
2020-10-14 23:07:58 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kılıçdaroğlu ve Özel'in sözlerine yanıt:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'e yönelik, "İftiraya dayanan temelsiz iddiaların Türk devlet geleneğinde ve siyasetinde yeri olmadığı gibi bu tür tutumların milletimizde de hiçbir karşılığı yoktur." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu ve Özel'in sözlerine ilişkin basın açıklaması yapan Oktay, cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini ifa etmekten şeref duyduğunu vurguladı.

Oktay, "Görevim ve şahsımla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun itibarsızlaştırma amacı taşıyan talihsiz açıklamalarına, CHP Milletvekili Özgür Özel'in siyasi nezaket ve ahlak sınırlarını zorlayan konuşmalarının da eklendiğini, demokrasimiz ve devlet geleneğimiz bakımından taaccüple takip ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı yardımcılığı, başbakanlık müsteşarlığı ve daha önceki tüm görevlerinde attığı her imzanın hukukun ve yasaların denetimine tabi bulunduğu kadar milletin ve kamuoyunun takdirine de açık olduğuna dikkati çeken Oktay, şunları kaydetti:

"İftiraya dayanan temelsiz iddiaların Türk devlet geleneğinde ve siyasetinde yeri olmadığı gibi bu tür tutumların milletimizde de hiçbir karşılığı yoktur. Bu çerçevede demokrasi ve devlet geleneğimizin üzerine hassasiyetle titremek, vazifemin bir parçası ve görev ahlakımın bir gereğidir. TBMM'nin ve halkımızın onay verdiği cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde devleti ve milleti şahsında temsil eden ve yetkilerini halkın hür iradesinden alan Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle cumhurbaşkanı yardımcılığını yürütüyor olmak, devlete ve millete hizmet etmek en büyük şereftir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya, ABD'nin Türkiye hedefini açıkladı
Dünya

Rusya, ABD'nin Türkiye hedefini açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri'nin Libya'daki hedefinin Ankara ve Moskova'yı zayıflatmak olduğunu söyledi..
Masumlar Apartmanı dizisindeki su faturası sahnesinde olay mesaj
Medya

Masumlar Apartmanı dizisindeki su faturası sahnesinde olay mesaj

Masumlar Apartmanı dizisinin 6. bölüm fragmanı sosyal medyanın gündemine oturdu. Tasarruf olmaya yönelik verilen mesaj büyük takdir topladı...
İlham Aliyev’den yeni açıklama geldi! Ordu adeta darmadağın etti
Dünya

İlham Aliyev’den yeni açıklama geldi! Ordu adeta darmadağın etti

Azerbaycan Ordusu, Hocavend bölgesinin Karadağlı, Hatunbulağ, Garakollu, Bulutan, Melikanlı, Kemartuk, Teke ve Tağaser köylerini işgalden ku..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay