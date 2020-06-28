Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü mesajı:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin köklü parçası, şanlı zaferlerimizin mimarı ve güvenliğimizin teminatı Kara Kuvvetlerimizin 2229'uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun"
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kara Kuvvetlerinin, Türk ordusunun köklü parçası ve şanlı zaferlerin mimarı olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Oktay, Kara Kuvvetlerinin kuruluşunun 2229'uncu yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin köklü parçası, şanlı zaferlerimizin mimarı ve güvenliğimizin teminatı Kara Kuvvetlerimizin 2229’uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum."