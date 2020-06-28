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Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü mesajı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin köklü parçası, şanlı zaferlerimizin mimarı ve güvenliğimizin teminatı Kara Kuvvetlerimizin 2229'uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun"

Yeniakit Publisher
2020-06-28 13:19:55 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü mesajı:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kara Kuvvetlerinin, Türk ordusunun köklü parçası ve şanlı zaferlerin mimarı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, Kara Kuvvetlerinin kuruluşunun 2229'uncu yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin köklü parçası, şanlı zaferlerimizin mimarı ve güvenliğimizin teminatı Kara Kuvvetlerimizin 2229’uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.‬ Tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum."

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