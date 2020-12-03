Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı:
"Hayatın her aşamasında başarılarınızla bizlere gurur ve ilham kaynağısınız"
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Hayatın her aşamasında başarılarınızla bizlere gurur ve ilham kaynağısınız." ifadesini kullandı.
Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Hayatın her aşamasında başarılarınızla bizlere gurur ve ilham kaynağısınız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelsiz yaşam farkındalığımızın güçlenmesini diliyorum. Empati kuralım, engelleri birlikte ortadan kaldıralım." değerlendirmesinde bulundu.