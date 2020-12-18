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Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yaptırımlardan korkumuz yok. Artık yaptırımlara pabuç bırakacak bir Türkiye yok. Kazandıracak şey yaptırımlar değil Türkiye’nin dostluğudur. Türkiye'yi dışlayan her ülkenin bölgede hareket alanı daralacaktır."
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yaptırımlardan korkumuz yok. Artık yaptırımlara pabuç bırakacak bir Türkiye yok. Kazandıracak şey yaptırımlar değil Türkiye’nin dostluğudur. Türkiye'yi dışlayan her ülkenin bölgede hareket alanı daralacaktır."

Yeniakit Publisher
2020-12-18 23:08:20 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yaptırımlardan korkumuz yok. Artık yaptırımlara pabuç bırakacak bir Türkiye yok. Kazandıracak şey yaptırımlar değil Türkiye’nin dostluğudur. Türkiye'yi dışlayan her ülkenin bölgede hareket alanı daralacaktır."
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