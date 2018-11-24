0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye rekabete ve uluslararası yatırımcılara açık bir ülke

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 32. Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu Konferansı'nda konuştu.

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:12
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye rekabete ve uluslararası yatırımcılara açık bir ülke

Oktay, "Türkiye, Asya ile Avrupa arasında bir ulaşım ve enerji koridoru olmasının yanı sıra piyasaya uyum sağlama becerilerini sürekli olarak geliştiren ve zorluklarla karşılaştığında, her defasında bu zorlukları daha da güçlenerek aşan bir ekonomik ortaktır. Ülkemiz geniş bir coğrafyayı kapsayacak şekilde üretim ve ticaret üssü olmaya uygun bir konumdadır" ifadelerini kullandı.

"16 yılda 9,2 milyon yeni istihdam oluşturuldu"

Oktay şunları söyledi:

"Ülkemizde son 16 yılda ekonomi alanında tarihi bir başarı ortaya konmuştur. İstihdamda 19,6 milyondan 28,8 milyon seviyesine ulaşılmıştır.

Bu oran 16 yılda 9,2 milyon yeni istihdam oluşturulduğu anlamına gelmektedir. Türkiye ekonomisine yönelik uygulanan spekülatif ataklara karşı güçlü ve pratik aksiyon planlarımızın yanı sıra 2019-2021 yıllarını kapsayan 'Yeni Ekonomik Program'la birlikte Türkiye, küresel ekonomik aktörlerin güvenini sağlayacak sağlam bir duruş sergilemektedir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle hızlı karar alan etkili bir yapıya geçmiş olmamız sayesinde Türkiye’nin kalkınma hızı ivme kazanmıştır. Türkiye rekabete ve uluslararası yatırımcılara açık bir ülkedir."

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 11:12
  1. Türkiye
  2. Cumhurbaşkanı
  3. Avrupa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Havalimanı'nın inşallah 2023'te yolcu kapasitesi 150 milyona çıkacak, gerekirse bunu 200 milyona çıkarmamız mümkün."
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul..
    2. İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den BM..
    3. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Bosna..
    4. Erdoğan: "Dünyanın 10 dev eserinden..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karanlık..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönemde..
    7. AK Parti Diyarbakır belediye başkan..
    8. Öğretmenlere müjde! Bugünden itibaren..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset yalan..
    10. Erdoğan:"Derslik sayısını 288 bin..
    11. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Turizmde..
    13. 16 ilde FETÖ operasyonu! 35 kişi..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu dönemde..
    15. "Gel bakalım buraya Mansur"
    16. AK Parti Kırklareli belediye başkan..
    17. Erdoğan: "Sadece kendimiz kazanmayı..
    18. Başkan Erdoğan konuşuyor...
    19. Avustralya'da Mevlid-i Nebi Haftası..
    20. AK Parti'den 3 büyükşehir açıklaması
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Meteoroloji'den kar uyarısı!
    Meteoroloji'den kar uyarısı!
    Fırsatçılar pes artık dedirtti! Kimse anlamaz sandılar ama...
    Fırsatçılar pes artık dedirtti! Kimse anlamaz sandılar ama...