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Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'ye gidecek
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'ye gidecek

Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ın yemin törenine katılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-22 14:05:48 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'ye gidecek

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ın yemin törenine iştirak edecek.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Oktay yarın KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya gidecek.

Oktay, 18 Ekim'de yapılan seçimleri kazanarak KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar için Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenecek yemin töreninde ve Cumhurbaşkanlığı Konutu'ndaki devir teslim töreninde bulunacak.

Törenlerin ardından Tatar ve Oktay'ın bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede, Türkiye ve KKTC ilişkilerinin bütün yönleriyle ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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