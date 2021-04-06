Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'darbe' bildirisine sert tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bazı emekli amirallerin imzasıyla yayımlanan darbe imalı bildiriye çok sert tepki gösterdi.

"Milli iradeye kesinlikle saldırı vardır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bazı emekli amirallerin imzasıyla yayımlanan darbe imalı bildiriye çok sert tepki gösterdi. Oktay, şunları söyledi:

"Bu, bir vesayet bildirisidir, bir darbenin ön bildirisidir. Kimse sulandırmaya çalışmasın, ne CHP ne de başka birilerinin bunu sulandırma gibi bir hakları yoktur. Eğer ki taşıdıkları rütbe, sıfatlar ağır geliyorsa biz onların yükümlülüklerini, ağırlıklarını hafifletmesini biliriz. Milli iradeye kesinlikle saldırı vardır, silahlı kuvvetlere, milletin kendisine, başkomutana saldırı vardır. Buna sessiz kalacak değiliz."