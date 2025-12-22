1 Ocak'ta yepyeni Galatasaray artık! Yeni dönem başlıyor: Galatasaray'dan orta saha harekatı! İşte listedeki isimler

  • İSTANBUL
Spor
6
Yeniakit Publisher
Emrah Savcı Giriş Tarihi:
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını lider olarak tamamlayan Galatasaray'da gözler artık transfere çevrildi. Ocak ayında iddialı hamleler yaparak bu sezonu da şampiyon olarak bitirmek isteyen Cimbom, orta saha transferi için kolları sıvadı. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların listesindeki 3 isim ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

#1
Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı.

#2
Ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapacak olan Galatasaray'ın geniş listesinde Fransa Ligue 1'de forma giyen iki isim yer alıyor.

#3
Beinsports'un haberine göre, bu isimlerden ilki Rennes forması giyen Djaoui Cisse.

#4
Sarı-kırmızılıların listesindeki bir diğer isim ise Lorient forması giyen Arthur Avom.

#5
Galalatasaray'ın orta saha adaylarında liste başında olan isim ise İngiltere Premier League ekiplerinden Wolverhampton Wanderers forması giyen Andre.

