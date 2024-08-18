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Gündem Cumhurbaşkanı Tatar, Bartın'a geliyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Tatar, Bartın'a geliyor

Yeniakit Publisher
2024-08-18 14:08:00 -
Cumhurbaşkanı Tatar, Bartın'a geliyor

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bartın’a gelerek şehit yakınları ve gazilerle buluşacak. Aynı zamanda iş adamlarıyla yatırım fırsatlarını konuşacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20-21 Ağustos tarihlerinde Bartın’a ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Tatar, Bartın’daki şehit ve gazi aileleriyle buluşarak onlara minnet ve saygılarını sunacak.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tatar, Bartın’da iş dünyası temsilcileri ile de bir araya gelecek. Toplantıda, KKTC’deki yatırım fırsatları ve iş dünyası için sunduğu cazip imkanlar hakkında detaylı bilgi paylaşacak. Tatar, Kıbrıs’ın ekonomik gelişimi, yatırımcılara sağladığı teşvikler ve sunduğu stratejik avantajlar üzerinde durarak, Türk iş insanlarını KKTC’ye yatırım yapmaya davet edecek.

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