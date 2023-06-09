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Gündem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın mesajı

Yeniakit Publisher
2023-06-09 16:07:00 -
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aybüke evladımızı ailesinden, sevdiklerinden, öğrencilerinden ayıran terör örgütü PKK ile mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde, eli kanlı terör örgütü PKK tarafından öldürülen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Milletimize hizmet etmekten başka hiçbir gayesi olmayan Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizi, alçakça şehit edilişinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Aybüke evladımızı ailesinden, sevdiklerinden, öğrencilerinden ayıran terör örgütü PKK ile mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.  

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