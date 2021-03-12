  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dijital para açıklaması
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dijital para açıklaması

Ekonomiye ilişkin reform paketini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dijital paraya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 16:37:00 -
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dijital para açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye ekonomisinde yeni dönemi başlatan Erdoğan, konuşmasında dijital paraya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Dijital para için hukuki adımlar atıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

Dijital para için hukuki adım

Katılım finans sektörüne yönelik merkezi danışma kurulu hayata geçiriyoruz. Sermaye piyasaları alanında da önemli düzenlemelerimiz olacak. Dijital paranın ekonomik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Koca'nın canlı yayında CNN Türk'te esrarengiz ses!
Gündem

Bakan Koca'nın canlı yayında CNN Türk'te esrarengiz ses! "Öldürürüm lan seni"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın düzenlediği basın toplantısına canlı bağlanan CNN Türk kanalında esrarengiz bir ses duyuldu. Kameraların ta..
Mescid-i Aksa hamlesi Netanyahu'ya geri adım attırdı!
Dünya

Mescid-i Aksa hamlesi Netanyahu'ya geri adım attırdı!

Ürdün ve işgalci İsrail arasında yaşanan 'Mescid-i Aksa krizi', Başbakan Benyamin Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretini e..
Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı… Ahmet Hakan, 'Kıyasıya çarpışıyorlar' diyerek isimleri verdi
Gündem

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı… Ahmet Hakan, 'Kıyasıya çarpışıyorlar' diyerek isimleri verdi

Gazeteci Ahmet Hakan, CHP'nin tartışmalı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Partililerin tepkisine neden olan 8 Mart paylaşımını yorumladı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay