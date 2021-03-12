Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dijital para açıklaması
Ekonomiye ilişkin reform paketini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dijital paraya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu.
Türkiye ekonomisinde yeni dönemi başlatan Erdoğan, konuşmasında dijital paraya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
Dijital para için hukuki adımlar atıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
Dijital para için hukuki adım
Katılım finans sektörüne yönelik merkezi danışma kurulu hayata geçiriyoruz. Sermaye piyasaları alanında da önemli düzenlemelerimiz olacak. Dijital paranın ekonomik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz.