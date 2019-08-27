Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Rusya’da "İstanbul Havalimanı tüm aşamaları ile faaliyete geçtiğinde yıllık 200 milyon yolcuyu ağırlayacaktır" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Rusya’da "İstanbul Havalimanı tüm aşamaları ile faaliyete geçtiğinde yıllık 200 milyon yolcuyu ağırlayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Rusya’da "İstanbul Havalimanı tüm aşamaları ile faaliyete geçtiğinde yıllık 200 milyon yolcuyu ağırlayacaktır" dedi.

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