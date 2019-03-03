Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ordu’ya yeni OSB’ler geliyor”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu ve Ünye’ye yeni birer organize sanayi bölgesi kurulduğunu, proje çalışmaları devam ettiğini, Fatsa’daki mevcut organize sanayi bölgesinin de genişletileceğini belirterek, buralarda üretim başladığında 10 bin 600 kişiye istihdam sağlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Ordu’ya yapılan hizmetleri anlattı. Ordu’nun şehir demek olduğunu belirten Erdoğan, Ordu’ya son 17 yılda 21 milyar lirayı aşan yatırım yaptıklarını aktardı. Erdoğan, eğitimde 3 bin 547 yeni derslik inşa edildiğini, bugün Ordu Üniversitesinin 21 bin öğrencisi, 734 akademisyeniyle bölgesinin yükselen yıldızı haline geldiğini söyledi. Yükseköğrenim öğrencileri için 3 bin 336 kişi kapasiteli yurt binaları açtıklarını hatırlatan Erdoğan, bir kaç yıla kadar merkezde bin kişi kapasiteli bir yurt binası daha açılacağını açıkladı.

Ordu’ya, Ünye’ye, Fatsa’ya gençlik merkezleri, Altınordu’ya spor kompleksi, spor salonları, yüzme havuzları, futbol sahaları kazandırdıklarını aktaran Erdoğan, 20 bin seyirci kapasiteli stadyumun yapımında sona gelindiğini, yeni sezona yetiştireceğini ifade ederek, “Ordu’ya sporcu fabrikası, Altınordu’ya gençlik merkezi yapıyoruz. Her ikisinin de ihalesi bitiyor, yakında inşasına başlıyoruz" bilgisini aktardı.

Ordulu ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarına, yaşlılara, engellilere 2,2 milyar lira kaynak aktardıklarını, sağlıkta 300’er yataklı Fatsa ve Ünye devlet hastanelerinin içinde bulunduğu 9’u hastane toplam 38 tesisi şehre kazandırdıklarını bildiren Erdoğan, Ulubey ve Akkuş Devlet Hastanelerinin yapımının sürdüğünü belirtti. Erdoğan, 900 yataklı Ordu Şehir Hastanesinin ihale sürecinin devam ettiğini, yapımına en kısa sürede başlanacağını, ayrıca Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesini ek binayla büyütmeyi planladıklarını, Gölköy’e 50 yataklı bir devlet hastanesi yapılacağını ve bunun da proje çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

"40 kilometre uzunluğunda 33 tünel açtık"

Ordu’da yaklaşık 5 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim ettiklerini aktaran Erdoğan, imar barışıyla 103 bin Ordulu vatandaşın sıkıntısının çözüldüğünü, 14 tarihi eseri restore ettiklerini söyledi. Ulaşımda 50 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 102 kilometre ilave ederek 152 kilometreye çıkardıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

“Durmak yok, yola devam. Yol medeniyettir, su medeniyettir. Yolunuz varsa medenisiniz, yoksa yok. Ordu’nun zorlu coğrafyasını yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda, kaç tane tünel açtık biliyor musunuz? 33 tünel açarak evelallah yolları kolay kıldık. Niye? Biz Ferhat’ız Ferhat, sizler Şirin, Şirin. Ferhat dağları delerek Şirin’e ulaşıyor, işte biz de dağları deldik Şirin’e ulaştık. Toplam maliyeti 2 katrilyon olan içinde 11 köprü ve 6 tünelin olduğu Ordu çevre yolunda 7 köprü, 2 tüp tüneli tamamladık. Durmuyoruz, çalışıyoruz, koşuyoruz. Ordulu böyle bir hükümeti, böyle bir iktidarı yalnız koyar mı? Biz size layık olmaya çalışıyoruz. Bu yolun kalan kısımlarını da inşallah önümüzdeki yılın sonuna kadar bitiriyoruz. Dereleri aştık, dağları aştık ama şimdi dağları deliyoruz. Artık o korku dolu yolculukları inşallah minimize edelim diyoruz."

“Yollar 3 yıla tamamlanıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu-Topçam-Mesudiye yolu ve Topçam tünellerini, İslamdağ-Korgan yolunu, Çaybaşı-Tekkiraz yolu ve Çaybaşı geçişini ile Ordu il yolundaki çalışmaları bu yıl tamamlayacaklarını belirtti. Korgan-Çamiçi ve Kumru-Korgan-Çamiçi ayrımı yolunun da gelecek yıl tamamlanacağını bildiren Erdoğan, Ordu-Ulubey ayrımı, Kabadüz-Çambaşı yolunu, Ordu-Topçam ayrımı, Ulubey-Gürgentepe-Gölköy yolunu ve Aybastı-Reşadiye yolunu bir sonraki yıl tamamlayacaklarını kaydetti.

Fatsa-Aybastı yolu ve Terme-Ünye ayrımı İkizce yolunu ise 3 yıla kadar bitireceklerini belirten Erdoğan, "Sel felaketi sebebiyle kullanılamaz hale gelen köprüleri onarıyoruz. Sahil yolundaki köprüyü hizmete açtık mı, anında bitirdik mi? İşte biz buyuz. Bu felakette hasar gören 10 köprüyü inşallah bu ay içinde, kalan 2 köprüyü de Mayıs ayında açıyoruz. Durmak yok, yola devam" ifadelerini kullandı.

“Ordu-Giresun Havalimanı’nda geçen yıl yolcu sayısı 1 milyon 86 bini geçti"

Türkiye’nin ve Avrupa’nın ilk denize dolgu yapılarak inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanı’nın yolcu sayısının geçen yıl 1 milyon 86 bini geçtiğini söyleyen Erdoğan, Ordu’ya 2 baraj ve 1 gölet inşa ettiklerini, 5 baraj daha inşa edeceklerini aktardı. Erdoğan, Ordu şehir merkezinin Ünye ve civar yerleşim yerlerinin ve Gülyalı ilçe merkezi ve civar yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacını yapılan isale hattı ve içme suyu arıtma tesisiyle karşıladıklarını anlattı.

İnşa ettikleri 63 taşkın koruma tesisiyle Ordu şehir merkezi, 62 yerleşim yeri, 14 tesis ve yaklaşık 5 bin dekar araziyi taşkın zararlarından koruduklarını belirten Erdoğan, ayrıca vatandaşların can ve mal güvenliği için 15 taşkın koruma tesisinin de çalışmalarına devam etiklerini bildirdi.

“17 yılda 3.1 katrilyon tarımsal destek verildi”

Ordu’da ruhsatlı alanlarda fındık üretimi yapan üreticileri desteklediklerini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ordu’ya 10 milyon avroluk bir yatırımla bal araştırmaları merkezi kurduk. Böylece dünya arı ürünleri ihracatında ülkemizin payını daha da artırmayı hedefliyoruz. Ordulu çiftçilerimize son 17 yılda, Bay Kemal ne diyor? ’Çiftçilerin elinden topraklarını aldılar, çiftçiler aç, çiftçiler sefil.’ Bay Kemal, eline, diline dursun. Son 17 yılda biz çiftçilerimize ne kadar tarımsal destek verdik biliyor musunuz? 3,1 katrilyon lira tarımsal destek verdik. Son 17 yılda. Şehrimizde 2 organize sanayi bölgesi, 1 araştırma geliştirme merkezi kurduk. Ayrıca Ordu ve Ünye’ye yeni birer organize sanayi bölgesi kuruyoruz, proje çalışmaları devam ediyor. Fatsa’daki mevcut organize sanayi bölgesini de genişletiyoruz. Buralarda üretim başladığında inşallah 10 bin 600 kişiye istihdam sağlanacak. Ünye organize sanayi bölgemizin 30 yıldır süren kamulaştırma meselesini tahsis ettiğimiz yaklaşık 5 milyon lira kaynakla çözdük. Ordulu iş adamlarımıza toplamda 2,3 katrilyon lira tutarında yatırım teşviki verdik. Desteklerimizle 17 bin kişilik ilave istihdam oluşturduk. Ordu’da 45 bin iş yerimize toplam 870 milyon liralık SGK prim teşviki verdik."

Erdoğan, mitingin ardından helikopterle Samsun’a hareket etti.