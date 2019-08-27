Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Meşru müdafaa hakkımız özellikle sınırlarımız boyunca bizi müdafaaya sevk etmektedir. Gereken adımları da gereken zamanda atmak durumundayız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Meşru müdafaa hakkımız özellikle sınırlarımız boyunca bizi müdafaaya sevk etmektedir.27 Ağustos 2019 Salı 17:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Meşru müdafaa hakkımız özellikle sınırlarımız boyunca bizi müdafaaya sevk etmektedir. Gereken adımları da gereken zamanda atmak durumundayız" dedi.
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