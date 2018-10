Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bunlar her hayra karşı çıkıyorlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu. Erdoğan, önceki gün iki tarihi anının birlikte yaşandığını anımsatarak, cumhuriyetin 95. yıldönümünün, cumhuriyete yakışan bir eserin açılışıyla gerçek manada kutlandığını vurguladı.

“Cumhuriyetimizi lafla değil icraatla kutluyoruz”

Türkiye sınırları içinde veya dışında, nerede olursa olsun kalbi vatan sevgisiyle dolu şekilde görevini ifa eden tüm güvenlik güçlerine başarılar dileyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhuriyet Bayramı törenlerinin sabahki bölümlerini Ankara’da gerçekleştirdikten sonra İstanbul’a geçtik ve tarihi bir törene katıldık. Önceki gün, dünyanın en büyüklerinden biri olan İstanbul Havalimanımızı resmen hizmete açtık. Görüldüğü gibi biz, cumhuriyetimizi lafla değil icraatla kutluyoruz. Ve öyle bir kutlama ki günübirlik değil, inşallah bundan sonra yıllarca bu kutlama zaten devam edecek. Her uçuşta, her inişte ‘Burası 29 Ekim’in 95. yıldönümünde açılmıştı’ denilecek. Her yıl verdiğimiz Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunu da yeni havalimanımızda gerçekleştirdik. Bunu bahane edip gelmeyenler de oldu tabii, o ayrı mesele. Neymiş, ‘Cumhuriyet Bayramı’nın bu tür resepsiyonları sadece Ankara’da kutlanırmış.’ Bu nasıl bir anlayıştır? Sen yeter ki gönlünü bu işe ver ama sende gönül olmadıktan sonra bahane bulmak kolay.”

“Türkiye hava ulaşımında ve lojistikte de en üst lige çıkmıştır”

İstanbul Havalimanı’nın, dünyada en önemli merkezlerden biri olacağına işaret eden Erdoğan, “Buradan dünyaya dağılımlar yapılacak” diye konuştu.

Erdoğan “İsmini İstanbul Havalimanı olarak koyduğumuz bu dev eserle Türkiye artık sadece transit merkez konumunu güçlendirmekle kalmamış, hava ulaşımında ve lojistikte de en üst lige çıkmıştır” ifadesini kullandı.

Erdoğan, Yeşilköy’deki Atatürk Havalimanı’nın statüsünün, aynı isimle devam edeceğini söyledi. Türkiye’nin en önemli markası olan İstanbul’un ismini en yalın haliyle yeni havalimanında kullanarak 2023 ve sonrasındaki hedeflerine uygun bir adım attıklarına inancını dile getiren Erdoğan, “Dikkat edin, 42 ayda burası bitti. Bize yakışan bu, AK Parti iktidarına yakışan bu. İşte Berlin, 2006’da temel attı. Berlin Havalimanı hâlâ devam ediyor ve şimdi Almanlar kendi gazetelerinden ‘Buradan 3 kat, 4 kat büyük olan İstanbul Havalimanı bitti Berlin ne halde’ diyorlar. Bu bir şeyi gösteriyor, nedir? İman öyle bir şeydir ki tekeden bile süt çıkarır. Biz inandık, azmettik, hamdolsun ‘Burada havalimanı olmaz’ diyenler bu havalimanının olduğunu gördüler ve ‘Burası yumuşak zemindir, burada havalimanı olmaz, şudur, budur’ diye bahaneler uyduranlar havalimanının nasıl olduğunu gördüler ve görecekler” diye konuştu.

“Bunlar salon cumhuriyetçisi, gardırop Atatürkçüsü”

Erdoğan, kendileri için 29 Ekim’in diğer milli bayramlar gibi mutlaka anlamına uygun şekilde yâd edilmesi gereken önemli bir gün olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizde yıllarca milletimizin pek çok ortak değeri gibi Gazi Mustafa Kemal’i, Cumhuriyet Bayramımızı, Zafer Bayramımızı da kendi tekellerine almaya çalışan biliyorsunuz bir kesim var. Bu kesimin ne cumhuriyete, ne milletimize, ne ülkemize en küçük bir faydalarının dokunduğu, en küçük bir hizmetlerinin geçtiği vaki değildir. Tam tersine ülkenin ve milletin hayrına atılan ne adım varsa hepsine de karşı çıkmış, hepsini de engellemeye çalışmışlardır. Biz bunlara salon cumhuriyetçisi, gardırop Atatürkçüsü diyoruz. Yıllarca cumhur ile cumhuriyeti, Gazi ile Atatürk’ü birbirinden uzaklaştırarak gizli iktidarlarını korumaya çalışan bu kafa, sözleri ve eylemleriyle de milletimizi hep aşağılamışlardır.”

“CHP’nin o kirli yüzünü herkesin bilmesi lazım”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu zihniyetin, milleti tarihinden, medeniyetinden, kültüründen özellikle kopartarak kimliksiz, kişiliksiz, sadece şekilden ibaret bir batıcılığa mahkûm etmek istediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

“Ezandan başörtüsüne kadar milletimizin tüm değerleriyle uğraşmalarının sebebi de budur. 1960 darbesinin de 1980 darbesinin de 28 Şubat mücadelesinin de benzeri diğer girişimlerin de gerisinde hep bu baskıcı, bu dikta heveslisi jakoben kafa vardır. CHP bu zihniyetin siyasetteki en önemli temsilcisidir. Bürokraside, iş dünyasında, sivil toplum kuruluşları içinde de bu kesimin uzun süre ciddi ağırlığı ve etkisi olmuştur. Bunlar Atatürk’ün ismini ve resmini pullardan çıkarmadılar mı, Türk parasından çıkarmadılar mı? Sınıflardan tabloları kaldırmadılar mı? İşte onlar bunlardı. Yerine kimi koydular? İnönü’yü koydular. Bunları anlatmaya mecburuz, niye? Çünkü hafızayı beşer nisyan ile malul. Bu genç nesil bunu bilmez ama Bay Kemal bilir. Hadi bunu nereye koyacaksın Bay Kemal? Hadi izah et bakalım. Bir taraftan ‘Atatürkçüyüm’ diyeceksin öbür taraftan da pulda, parada, sınıflardaki, devlet resmi dairelerdeki bütün Atatürk’e ait tabloları kaldıran sizdiniz, siz. Bunları biliyoruz. Bunları anlatacağız, anlatacağız, CHP’nin o kirli yüzünü herkesin bilmesi lazım, o gerçek yüzünü herkesin bilmesi lazım. Bilecekler ki bu genç nesil bunu yutmasın, ondan sonra onlar da hesabını sorsun. Bu adım onun için çok önemli. Cumhuriyet kavramını istismar ettikleri kadar icraat ortaya koysalar herhalde Türkiye bugün bambaşka bir yerde olurdu.”

Çocukların önünde rezil duruma düştüler

Son günlerde “kara önlükler giyerek sokaklara dökülen koca koca adamlar” gördüğünü dile getiren Erdoğan, “bu durumun garibine gittiğini” ifade etti. Ant metnini okuyacağım derken saçmalayıp, çocukların önünde rezil duruma düşenlere şahit olduklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: “Bizim cumhuriyetçiliğimizin ölçüsü bu ülkeye ve millete yaptığımız hizmetlerdir, kazandırdığımız eserlerdir. Bizim Atatürk’e olan saygımızın ölçüsü, İstiklal Harbi’mizin Başkomutanı ve tarihi süreklilik içinde taze bir nefes olarak gördüğümüz yeni devletimizin kurucusu olmasıdır. Bizim Türklüğümüzün ölçüsü tek parti devrinden kalma bir metin değil, milletimizin gönlündeki yerimizdir. Tâ Moğolistan’da, oradaki o bütün harabe haline gelmiş olan yerleri ayağa kaldıran biziz biz. Daha önce de söylediğimiz gibi bizim tek andımız İstiklal Marşı’mızdır. Bundan tavizimiz yok.”

Gökçek yol ve dava arkadaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. Melih Gökçek’in MHP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı yönündeki soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seçim süreci içerisindeyiz. Yerel seçimlerin nasıl yapılacağı, aday adaylıkların nasıl olacağı, bunların hepsi bellidir. Şu andaki adaylık tespitleri, müracaatlar, bunlar bizim yerel yönetimler başkanlığımız tarafından alınıyor ve bu tespitler yapıldıktan sonra da gerekli değerlendirmeleri bizim yerel yönetimlerden sorumlu başkanlığımız yapar. Yani isimler üzerinden bu noktada spekülasyonlara girmeyi doğru bulmuyorum. Melih Bey, benim 94’ten beri yol ve dava arkadaşım. Bu yol ve dava arkadaşlığımızda bugüne kadar beraber geldik. Bundan sonra da beraber gideceğimizi zannediyorum” ifadelerini kullandı.