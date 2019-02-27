Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanının kıdemli danışmanı ve asistanı Jared Kushner’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. IHAAW154712-SIY/27-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanının kıdemli danışmanı ve asistanı Jared Kushner’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

IHAAW154712-SIY/27-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanının kıdemli danışmanı ve asistanı Jared Kushner’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.27.02.2019 15:47:12TSINNNN

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.