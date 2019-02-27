Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanının kıdemli danışmanı ve asistanı Jared Kushner’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
IHAAW154712-SIY/27-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanının kıdemli danışmanı ve asistanı Jared Kushner’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.27 Şubat 2019 Çarşamba 15:52
IHAAW154712-SIY/27-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanının kıdemli danışmanı ve asistanı Jared Kushner’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.27.02.2019 15:47:12TSINNNN
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