Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevini üstlenen Şenol Güneş’i telefon ile arayarak tebrik etti. Telefon görüşmesinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenol Güneş’e yeni görevinde başarı dileklerini iletti. IHAAW154443-SPO/01-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevini üstlenen Şenol Güneş’i telefon ile arayarak tebrik etti.

IHAAW154443-SPO/01-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevini üstlenen Şenol Güneş’i telefon ile arayarak tebrik etti. Telefon görüşmesinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenol Güneş’e yeni görevinde başarı dileklerini iletti.01.03.2019 15:44:43TSINNNN

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