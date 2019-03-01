Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevini üstlenen Şenol Güneş’i telefon ile arayarak tebrik etti. Telefon görüşmesinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenol Güneş’e yeni görevinde başarı dileklerini iletti.
IHAAW154443-SPO/01-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevini üstlenen Şenol Güneş’i telefon ile arayarak tebrik etti.01 Mart 2019 Cuma 15:49
IHAAW154443-SPO/01-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevini üstlenen Şenol Güneş’i telefon ile arayarak tebrik etti. Telefon görüşmesinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenol Güneş’e yeni görevinde başarı dileklerini iletti.01.03.2019 15:44:43TSINNNN
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