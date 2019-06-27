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Cumhurbaşkanı onayladı, o karar yürürlüğe girdi!

Bingöl ve Ağrı'da bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

27 Haziran 2019 Perşembe 06:36
Cumhurbaşkanı onayladı, o karar yürürlüğe girdi!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan  kararla göre, Bingöl'de tesis edilecek Aşağı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik  Santralinin yapımı için Solhan ilçesi Demirkapı ve Murat köylerinde bulunan bazı  taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ağrı'da tesis edilecek Kaplan Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin  yapımı amacıyla Taşlıçay ilçesinin Gözucu ve Alakoçlu köylerindeki bazı  taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmesi üzere Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 06:36
  1. Bingöl
  2. Ağrı
  3. Erdoğan
  4. Resmi Gazete
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