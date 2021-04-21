  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Cumhurbaşkanı kararıyla 6 üniversiteye rektör atandı
Siyaset

Cumhurbaşkanı kararıyla 6 üniversiteye rektör atandı

6 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, YÖK üyeliğine yeniden görevlendirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 06:43:00 - 2021-04-21 07:26:51
Cumhurbaşkanı kararıyla 6 üniversiteye rektör atandı

Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Uzun, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Harun Çiftçi, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Atilla Arkan, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper atandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyeliğine ise Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu seçildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çavuşoğlu'ndan sert tepki: Bu seçimi kimse tanımaz!
Siyaset

Çavuşoğlu'ndan sert tepki: Bu seçimi kimse tanımaz!

Katil Esed, Suriye'de halksız bir seçime gitmesine tepki gösteren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Rejimin kendi başına yaptığı seçim meşru olma..
Bayraktar TB2, Rusya'nın içine fena oturmuş! Bakın Türk SİHA'sına nasıl karşı koyacak
Teknoloji

Bayraktar TB2, Rusya'nın içine fena oturmuş! Bakın Türk SİHA'sına nasıl karşı koyacak

ZALA LANCET kamikaze İHA’sının tanıtım videosunda, Baykar Savunma üretimi Bayraktar TB2 SİHA'yı hedef alması dikkat çekti.
Abdurrahman Dilipak: Covid'i hafife almıyorum ama aşı olmayacağım
Sağlık

Abdurrahman Dilipak: Covid'i hafife almıyorum ama aşı olmayacağım

Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Abdurrahman Dilipak, koronavirüs aşısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay