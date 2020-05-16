Cumhurbaşkanı hayranı genç Recep Tayyip Erdoğan ses tonu ile “evde kal” çağrısı yaptı

DÜZCE(İHA) – 19 Yaşındaki Muhammet Topçu, büyük hayranı olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sesini taklit ederek “Evde kal” çağrısı yaptı. Muhammet Topçu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birebir sesini taklit ederek yaptığı “Evde kal” çağrısı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Düzce merkeze bağlı Beyciler Mahallesi’nde oturan ve doğal gaz tesisatçılığı yapan Muhammet Topçu, hayranı olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesini birebir taklit ediyor. Cumhurbaşkanının sesiyle şiirler okuyan Topçu, son olarak korona virüs salgını nedeniyle sık sık toplumun herkesimi tarafından dile getirilen “Evde kal” çağrısını yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini taklit ederek hazırladığı sosyal medya hesaplarında paylaştığı videosu büyük ilgi ve beğeni topladı.

Topçu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini birebir taklit ederek yaptığı paylaşımında; “Değerli kardeşlerim biliyorsunuz son günlerde ülkemizde ciddi bir sorun haline gelmiş olan korona virüsü ile mücadelemizi hızla sürdürüyoruz. Allah’ın izni ile Sağlık Bakanımız Fahrettin beyle bu virüsün üstesinden geleceğiz. Sizlerden istirhamımız tedbirleri alarak evde kalmanız. Zira evde kalmazsanız bu virüsün daha kolay daha hızlı yayılmasına neden olabilirsiniz. Onun için bizim bir sloganımız var. Nedir bu? Evde kal, sağlıklı kal, hayat eve sığar” dedi.

Büyük beğeni alan Topçu; “Çocukluğumdan beri Cumhurbaşkanımıza hayranım. Ailemde kendisini çok sever. Düzce’ye geldiği zaman olsun televizyonlardan olsun hep kendisini takip etmişizdir. Kendisi gerçekten güçlü bir lider. Ailecek öyle görüyoruz. Çok dik bir duruşu var. Kendisine sevdalıyım. Zaten biraz taklit yeteneğim var. Ben bu sesi yapabilirim dedim. Yavaş yavaş denedim. Videolar çektim. Biraz amatörce oldu. Sonra biraz daha ilerlettim. Kendisinin sesi ile şiir okudum. En sonunda bu virüsle alakalı video çektim. Sosyal medyada beğenilmeye başladı. İnşallah kendisi de görür” diye konuştu.

Baba Temel Topçu ise ailesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranı olduğunu belirterek, "Biz ailecek Cumhurbaşkanının hayranıyız. Oğlumun sesini taklit etmesi çok hoşuma gitti. Zaman zaman bizlere de espri yapıyor. Benim dahi taklidimi yapıyor” dedi.