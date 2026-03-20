Cumhurbaşkanı Erhürman Metsola'ya sert tepki gösterdi Avrupa'dan rezil EOKA kutlaması

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Erhürman, "Avrupa Parlamentosu Başkanı Sayın Roberta Metsola, EOKA'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamış. Sayın Metsola 'büyük bir coşkuyla' EOKA'nın kuruluş yıl dönümünü kutlarken, bu örgütün Kıbrıslı Türkler için ne anlam ifade ettiğini bilmiyor muydu?" ifadelerini kullandı.

Erhürman, Ada'da çözümü desteklediklerine dair beyanlarda bulunan uluslararası kuruluşların yetkililerinin, bu beyanlarıyla Kıbrıs'taki iki eşit kurucu ortaktan biri olan Kıbrıslı Türklerin güvenini her gün biraz daha fazla sarstıklarının farkına varmaları gerektiğini vurguladı.

ERHÜRMAN'DAN BİZANS TEPKİSİ

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yaptığı yazılı açıklamada ise Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in kamuoyuna yansıyan açıklamalarına tepki gösterdi.

Erhürman, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in yapay zeka alanındaki yenilikçi gelişmeleri anlatırken, "Bu teknolojileri, Bizans kiliselerinin gölgesinde geliştirdik." şeklinde beyanatta bulunduğunu hatırlatarak "Sayın Ursula von der Leyen, bu Ada'nın Bizans kiliselerinden ibaret olduğunu mu sanıyordu?" ifadesine yer verdi.

Erhürman, von der Leyen'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ziyareti sırasında sınırdaki bariyer arasından KKTC'ye baktığına da işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sayın Ursula von der Leyen 'delikten baktırma ritüelinin' parçası haline getirilirken, pek çok Avrupa Birliği (AB) yetkilisinin yürüyerek veya arabalarıyla kuzeye geçip bizlerle görüştüğünden haberdar değil miydi? Dediğim gibi art arda geliyor. AB, Kıbrıs'ı bilmiyorsa bir zahmet öğrenmek, biliyorsa tutumunu yeniden gözden geçirmek zorundadır."

KKTC Başbakanı Üstel: AP Başkanının terörü övmesi açıkça bir skandal ve akıl tutulmasıdır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola'nın, terör örgütü EOKA'nın kuruluş tarihine denk gelen günde yayınladığı mesaja tepki göstererek, "AP Başkanının terörü övmesi açıkça bir skandal ve akıl tutulmasıdır." ifadesini kullandı.

KKTC Başbakanı Üstel yaptığı yazılı açıklamada, EOKA'nın 1950’li yıllarda Kıbrıs'ta başta Türkler olmak üzere sivilleri hedef alan saldırılarla anılan silahlı bir örgüt olduğunu hatırlatarak, böylesine bir yapının "kahramanlık" kavramı üzerinden yüceltilmesinin yaşanan acıların yok sayılması, mağdurların hatıralarının zedelenmesi ve şiddetin meşrulaştırılması anlamına geldiğini kaydetti.

AP Başkanı Metsola'nın terör örgütü EOKA'ya dair mesajı ve yaklaşımının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"AP Başkanının terörü övmesi açıkça bir skandal ve akıl tutulmasıdır. Başkan Metsola’nın, Kıbrıs Türk halkının hafızasında şiddet, acı ve saldırılarla yer etmiş EOKA’ya yönelik övgü içeren ifadeleri, açık bir skandal ve tarihsel gerçeklerin çarpıtılmasıdır. Avrupa Birliği yetkilileri şunu iyi bilmelidir. Terörü öven, tarihsel gerçekleri çarpıtan ve Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıları yok sayan hiçbir yaklaşım bizim açımızdan yok hükmündedir."

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, EOKA terör örgütünün 1 Nisan'daki kuruluşunun yıl dönümü için önceden yayımladığı mesajda, EOKA'nın eylemlerinden "kahramanlık" olarak bahsetmiş ve terör örgütü üyelerinin "cesaret ve fedakarlık" gösterdiklerini iddia etmişti.

Metsola ayrıca AP'de terör örgütü EOKA ile ilgili bir etkinliğe de izin vermişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ EOKA

Terör örgütü EOKA, Rum lider Başpiskopos III. Makarios'un siyasi desteğiyle, Yunan ordusundan emekli albay Georgios Grivas tarafından Kıbrıs'ta İngiliz hakimiyetine son vermek ve Ada'nın Yunanistan ile birleşmesini sağlamak üzere kurulan örgüt, 1 Nisan 1955'te ilk eylemini yaptı.

Kıbrıs'ta İngiliz idaresinin son bularak "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin kurulmasıyla birlikte, Türkleri yeni kurulan devletten atmak için sayısız toplu katliama kalkışan terör örgütü EOKA, kendi görüşlerini benimsemeyen Rumları da katletti.