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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'la güldüren diyalog! 'Ya Başkanım gecenin ikisinde sana dişi fili nereden bulayım'
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la güldüren diyalog! 'Ya Başkanım gecenin ikisinde sana dişi fili nereden bulayım'

Yeniakit Publisher
2023-08-18 21:33:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la güldüren diyalog! 'Ya Başkanım gecenin ikisinde sana dişi fili nereden bulayım'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyareti esnasında aralarında geçen 'dişi fil' ile ilgili konuşmayı anlattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dün Anadolu Yazarlar Derneği'nin düzenlediği "Anadolu Sohbetleri" programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 2018 yılında Sudan eski Devlet Başkanı Ömer El- Beşir tarafından hediye edilen dört aslana ilişkin aralarında geçen diyaloğu anlattı.

Şahin şu ifadeleri kullandı:

"1 milyon metrekare alan içerisinde bir hayvanat bahçemiz var. Daha önce Cumhurbaşkanımız geldiğinde torunları da gezmişti. Biliyorlardı. Sudan'a gittiğinde Cumhurbaşkanımıza dört Aslan hediye ettiler. İsimlerini de kendi verdi. İki dişi, iki erkek. O sırada Mustafa Bey de (Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank) Özel Kalemi'ydi. Gece iki civarı aradı, 'Cumhurbaşkanımız görüşmek istiyor' dedi. Bir gün önce de oranın başındaki veteriner kardeşimiz bana 'Zürafamız var, 'Şakir' isminde. Çok yaşlandı buna bir gelin bulmamız lazım' demişti. Kayseri'den getirdik. Adını da 'Selvi' koyduk. 'Selvi Boylu Al Yazmalı' diye düğün yaptık. Evlendirdik. Bir gün önce de 'Başkanım bu fil çok yaşlandı. Bizim dişi fil bulmamız lazım' demişti. 'Nerede varsa araştır, gidip bulalım' dedim. Kafamızda bir dişi fil var. Dişi fil bulmamız lazım.


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"Gecenin ikisinde dişi fili nereden bulayım"

Cumhurbaşkanımız telefonla konuştuğumuzda, 'Bize aslan hediye ediyorlar dört tane, buna en uygun bakılacak yerin Gaziantep olduğunu biliyoruz. Size göndersek bakabilir misiniz?' dedi. 'Biz onlara çok güzel bakarız' dedim. Sonra dedim ki, 'Ama Cumhurbaşkanım bizim bir de dişi fil ihtiyacımız var.' dedi ki 'Ya Başkanım gecenin ikisinde elimde erkek aslan var, sana dişi fili nereden bulayım, sabah yine bakalım dişi fil var mı?' dedi.

"7 yıla rağmen dişi fili bulamadık"

Aradan geçen 7 yıla rağmen dişi fili bulamadık. Halen filimiz yalnız. Sri Lanka ile görüştük. Büyükelçilere gittik, istedik. Yaklaşık altı yıl oldu. O fil halen yalnız. Yalnız aslanlar geldiğinde hiç aslana benzemiyordu. Kemik kemiğe dayanmıştı. Çıta gibiydi. Ona bir baktık önce tam aslan oldu. Şimdi de doğurdular. En fazla ikiz doğuruyorlar. bizde Dördüz doğurdular. Çok iyi baktık. Mutlular. İsimlerini de kendi verdi tek tek."

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