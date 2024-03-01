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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Orban'dan dikkat çeken paylaşım!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Orban'dan dikkat çeken paylaşım!

Yeniakit Publisher
2024-03-01 20:23:00 - 2024-03-01 20:39:13

Antalya Diplomasi Forumu'nda liderlerle temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti. Orban, görüşmenin ardından Türkçe ifadelerle bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan'ın, Antalya Diplomasi Forumu'ndaki ikili temasları kapsamında gerçekleşen kabulde, Türkiye-Macaristan ilişkileri, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırıları, Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve NATO’nun genişleme süreci ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasında ekonomiden savunma sanayiine, enerjiden ulaştırmaya kadar birçok alanda iyi ilişkilerin artarak devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin vurgusu

Erdoğan, İsrail'in uluslararası hukuku, insan haklarını hiçe sayarak ortaya koyduğu soykırım girişiminin engellenmesinin tüm ülkelerin sorumluluğu olduğunu, artık İsrail tarafından göz göre göre yok edilen masum Filistin halkının çığlığının görmezden gelinmemesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tüm çatışma alanlarında barıştan yana olduğunu ve bunun için güçlü adımlar atılmaya devam edileceğini ortaya koydu.
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Kabulde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis de hazır bulundu.

Orban'dan Türkçe paylaşım!

Görüşmenin ardından Orban, sosyal medya hesabından "Yaşasın Türk-Macar kardeşliği" ifadeleriyle bir paylaşımda bulundu.

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