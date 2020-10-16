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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni müjdesi öncesi kentte hareketlilik
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni müjdesi öncesi kentte hareketlilik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih Sondaj Gemisi'ni ziyaretinde 'yeni müjde' olarak yapacağı açıklama kentte heyecanla bekleniyor. Doğalgaz aramalarının karadaki merkezi Filyos Limanı'nda hummalı bir çalışma yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 09:18:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni müjdesi öncesi kentte hareketlilik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü Zonguldak açıklarında doğalgaz rezervi çalışmasına devam eden Fatih Sondaj Gemisi'ni ziyaretinde 'yeni müjde' olarak yapacağı açıklama kentte heyecanla bekleniyor. Doğalgaz aramalarının karadaki merkezi Filyos Limanı'ndaki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) üssünde ise hummalı çalışma sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Fatih Sondaj Gemisi'nin Zonguldak'ın 175 kilometre açığında gerçekleştirdiği sondaj faaliyetinde 320 milyar metreküp doğalgaz bulduğunu açıkladı. Kentte büyük sevince neden olan doğalgaz rezervi için Fatih gemisinin devam eden çalışmaları da ilgiyle takip edildi. Cumhuriyetin kurulmasında ve ülke sanayini gelişmesinde taşkömürü üretimiyle önemli misyon üstlenen Zonguldak'ta, bulunan doğalgaz rezervinin kentte de katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Erdoğan'ın cumartesi günü Zonguldak açıklarında doğalgaz rezervi çalışmasına devam eden Fatih Sondaj Gemisi'ni ziyaretinde 'yeni müjde' olarak yapacağı açıklama da merakla bekleniyor. Doğalgaz bulunmasının güzel bir şey olduğunu ifade eden vatandaşlardan Yaman Ayözger, "Ülkemizin doğal zenginliklerinin çıkarılması elbette iyi bir şey. Yalnız doğalgaz değil, kömürün de çıkarılması lazım. Doğalgaz gibi onun da çıkarılması lazım. Bunlar ülkenin zenginliği" dedi.

TPAO çalışmalarını Filyos Limanı'nda sürdürüyor

TPAO, karadaki çalışmalarını ise Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde yapımı devam eden Filyos Limanı'ndan sürdürüyor. Yakıt ikmali ve çeşitli çalışmalar için limana üs kuran TPAO, çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi de limanda hummalı çalışma devam ediyor.

 

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Yorumlar

hülya

bekle ve gör.
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