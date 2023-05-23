Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın viral olan Alevilik tanımı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşması sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüntülerde, "Allahsız Alevilik olmaz, Muhammedsiz Alevilik olmaz, Alisiz Alevilik olmaz, dinsiz, imansız, amelsiz sadece ve sadece sapkın zevklerin üzerine bina edilmiş Alevilik de olmaz, Müslümanlık da olmaz, Türklük de olmaz, Kürtlük de hatta insanlık da olmaz." ifadelerine yer veriyor.

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