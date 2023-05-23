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Sosyal Medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın viral olan Alevilik tanımı!
Sosyal Medya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın viral olan Alevilik tanımı!

Yeniakit Publisher
2023-05-23 17:35:00 - 2023-05-23 17:39:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, seçimlerden önce mezhep çatışmasından medet uman CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullanmak istediği 'Alevilik'le ilgili sözleri yeniden gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşması sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüntülerde, "Allahsız Alevilik olmaz, Muhammedsiz Alevilik olmaz, Alisiz Alevilik olmaz, dinsiz, imansız, amelsiz sadece ve sadece sapkın zevklerin üzerine bina edilmiş Alevilik de olmaz, Müslümanlık da olmaz, Türklük de olmaz, Kürtlük de hatta insanlık da olmaz."  ifadelerine yer veriyor.

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