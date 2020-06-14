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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği kalkış izniyle İstanbul Havalimanı'ndaki üç ayrı pistten TK1453, TK1923 ve TK2023 uçakları aynı anda havalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 17:22:34 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği kalkış izniyle İstanbul Havalimanı'ndaki üç ayrı pistten TK1453, TK1923 ve TK2023 uçakları aynı anda havalandı.
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