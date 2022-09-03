Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'ı salladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan hakkında yaptığı konuşma, Yunan basını tarafından büyük ilgi gördü.

"Bir gece ansızın gelebiliriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Şu anda Amerika Dedeağaç'a silahları, uçakları gönderiyor mu? Yunanistan S-300'lerle bizi tehdide kalkışıyor. Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz." sözleri Yunanistan basınının ilgisini çekti.

Sigmalive

Sigmalive sitesinde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yunanistan ve Yunan adalarına atıfta bulunarak, "Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi. Erdoğan, Yunanistan'a da tarihini ve İzmir'i unutmaması çağrısında bulundu." ifadelerine yer verildi.

Documento

Yunan setesi Documento ise, "Recep Tayyip Erdoğan bugün Yunanlıları tarihe dönüp bakmaları konusunda uyardı." ifadelerini kullandı.

Arap News manşetten duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Arap News de geniş yer verdi.