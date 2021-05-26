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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 15:00:00 - 2021-05-26 15:23:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Salihce

Herkez birbirinin açığını biliyor. İsterseniz birbirinize sahip çıkmayın..!
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