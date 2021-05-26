Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız." ifadelerini kullandı.