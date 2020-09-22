Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail Büyükelçisi'ne ağır geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesaj ile katıldığı BM 75. Genel Kurulu Görüşmeleri'nde İsrail'in Filistin'e yönelik yıldırma ve baskı politikasından bahsederken, İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, salondan ayrıldı.

Erdoğan İsrail'i eleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu konuşmada, İslam dini tarafından kutsal sayılan Kudüs’ün mahremiyetine uzanan kirli elin daha da cesaretlendiğini ve Filistin halkının İsrail’in tüm baskı, şiddet ve yıldırma politikalarına yarım asırdan uzun bir süredir dayandığını belirterek 'Yüzyılın Anlaşması' adı altında Filistin tarafına dayatılmaya çalışılan teslimiyet belgesinin reddedildiğini ancak İsrail'in bu kez iş birlikçilerinin desteğiyle kaleyi içeriden fethetme girişimlerine başladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesinin ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulmasıyla çözülebileceğini söyledi.