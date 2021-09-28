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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Soçi ajandasında neler var?
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Soçi ajandasında neler var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme ile ilgili ajandasında önceliğin Suriye ve terör konuları olacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 16:54:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Soçi ajandasında neler var?

 Yeni Akit/Ankara 

Üst düzey Türk yetkilinin Bloomberg’e verdiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi’de gerçekleştireceği görüşmede öncelikli gündem maddesi Suriye olacak.

Tel Rıfat ve Münbiç’teki PKK varlığına son verilmesi

Yetkilinin verdiği bilgiye göre, Erdoğan ilk olarak Tel Rıfat ve Münbiç’teki PKK varlığına Astana anlaşmalarına uygun şekilde son verilmesine dikkat çekecek. Rusya ile Ekim 2019’da imzalanan Soçi mutabakatı, YPG’nin Fırat’ın 30 kilometre güneyine çekilmesini öngörüyordu. Ancak gelinen nokta Türkiye’nin beklentilerini karşılamıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mutabakatın bu maddesinin bir an önce uygulanması gerektiğini mevkidaşına iletecek.

Rusya’nın kontrol ettiği bölgelerden Türkiye’ye yönelik saldırılar

Rusya’nın kontrol ettiği bölgelerden son dönemde Türkiye’ye yönelik saldırılar gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin bu konudaki rahatsızlığını da iletecek ve bunun engellenmesini isteyecek. DEAŞ’la mücadele konusunda ortak hareket edilmesinin önemine işaret edecek olan Erdoğan son olarak Suriyeli mülteciler sorunu ile ilgili atılan ve atılması gereken adımları da Putin’le masaya yatıracak.

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