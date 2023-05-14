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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sonuç belli oldu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sonuç belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-14 22:54:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sonuç belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan, cumhurbaşkanlığı için en yüksek oyu Erdoğan aldı.

Erdoğan'ın oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'ndaki 3279 numaralı sandığın sonuçları açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandıktan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 212, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 132, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'a 12 oy çıktı.

Sandıkta, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ise AK Parti'ye 172, CHP'ye 78, MHP'ye 25, İYİ Parti'ye 25, Yeniden Refah Partisi'ne 11, Yeşil Sol Parti'ye 11, Türkiye İşçi Partisi'ne 11, Zafer Partisi'ne 7, Memleket Partisi'ne 5, Büyük Birlik Partisi'ne 3, Adalet Partisi'ne 2, Millet Partisi'ne 1, Genç Parti'ye 1 ve bağımsız aday Fahri Safa Küpcü'ye 4 oy çıktı.

Aynı sandıkta Cumhur İttifakı'na 3, Millet İttifakı'na 1, Emek ve Özgürlük İttifakı'na 1 oy verildi.
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