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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsünün önüne geçip, "Ben Külliye'nin adamıyım" diyen ismi şikayet ettiler
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsünün önüne geçip, "Ben Külliye'nin adamıyım" diyen ismi şikayet ettiler

Elazığ ziyaretinde vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın içinde bulunduğu otobüsün önüne geçen vatandaşlar, kendisini "Ben Külliye'nin adamıyım" diye tanıttığını öne sürdükleri Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 15:55:00 -

Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katılmak üzere kente giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen bir grup vatandaş, tefecilik yaptığını öne sürdükleri Sıddık Erikli adlı kişiyi şikayet etti.

"Milletin önüne telsiz koyuyor"

Videoda vatandaşlar Erdoğan'a "Sıddık Erikli Muş'tan gelmiş. 'Devlet benim. Ben Külliye'nin adamıyım. Her şeyi ben yaparım' diyor. Milletin önüne telsiz koyuyor. 'Ben Külliye ile görüşüyorum' diyor" diye şikayetlerini anlattı.

Yanındakilere dönerek bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan da vatandaşların şikayetleri üzerine yanındakilere dönerek bilgi aldı. O anlarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da not alması dikkatlerden kaçmadı.

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