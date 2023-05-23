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Sosyal Medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müthiş vücut dili! İşte gündem olan video
Sosyal Medya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müthiş vücut dili! İşte gündem olan video

Yeniakit Publisher
2023-05-23 16:45:00 - 2023-05-23 16:50:36

Sosyal medyada yer alan videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yabancı devletlerin liderleriyle olan görüşmelerindeki vücut diline dikkat çekildi.

Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerinden birine gitmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'ta topyekün birleşen muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı her seçimde olduğu gibi üstünlük sağlamasına karşın yüzde 50'nin altında kaldığı için seçimler ikinci tura kaldı. 

28 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi siyasiler çalışmalarını hızlandırırken ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini duyurdu.

Siyaset arenasında heyecan devam ederken sosyal medyada paylaşılan bazı videolar ise dikkat çekiyor. Onlardan biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vücut dilini anlatan video oldu.

Macron'un rezil olduğu anlar

Görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İngiltere eski Başbakanı Boris Johnson'ın omzuna arkadan dokunduğu ve  Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u dünyaya rezil ettiği anlar yer aldı.

Eski Türkiye'de liderlerin, yabancı devlet başkanları önünde düğme iliklemesine karşın yeni Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi gururla temsil ettiği video beğeni aldı.
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