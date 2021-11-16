"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahale etmesi farz oldu" deyip açıkladı!

Gazeteci Yazar Müslüm Aktürk, dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. 2023 seçimlerinin önemine vurgu yapan Aktürk, teşkilatlardaki pasifliğe işaret etti ve partililerin birbirleriyle uğraşmasından dert yandı. Fakıbaba vakasına dikkat çeken Aktürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müdahalesini istedi.

Müslüm Aktürk yazısında şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet tarihimizin çok önemli seçimine iki yıldan daha az bir süre kaldı.

18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi Türkiye’nin, bölgedeki “oyun kurucu” görevini olumlu ya da olumsuz etkileyecektir.

Türkiye, 2023 seçim sonucuna göre ya savunma sanayisini geliştirip terörü bitirmeye, Akdeniz’de hakkını aramaya, ülkenin güvenliği için Suriye’de kalmaya, mazlum halkların umudu olmaya, yaklaşık 300 milyon nüfuslu Türk Devletleri Teşkilatı ile arasındaki bağları güçlendirerek dünyada söz sahibi olmaya devam edecek…

Ya da Allah korusun, eskiden olduğu gibi ABD ve AB’nin direktifleriyle hareket edip kabuğuna çekilecek…

Erdoğan düşmanlığı yüzünden bu gerçekleri göremeyen, görmek istemeyenlere bir sözümüz yok!

Ancak kendilerini bu davaya adadıklarını belirtip AK Parti içinde yer alanların daha dikkatli, daha sorumlu davranmaları şarttır…

Davaya sahip çıkma konusunda yeteri performansı sergilemeyenlerin hiç olmazsa bu uğurda gecesini gündüzüne katan Türkiye sevdalılarına takoz olmamaları gerekir.

Diğer illerdeki AK Parti teşkilatlarının çalışmalarıyla ilgili isabetli yorumlar yapamayabiliriz ancak Isparta için “AK Parti Teşkilatı’nda neler oluyor?” diyebiliriz.

Tabi “neler olmuyor?” demek de mümkün.

Çünkü AK Parti Isparta Teşkilatı’nın üzerine ölü toprağı serpilmiş sanki.

Parti açık mı, kapalı mı, gelen, giden var mı, yok mu?

Belli değil.

Muhalefet partilerinde hata üzerine hata yapılıyor.

Küfürbaz bir vekil tarafından şehit ailelerine ağza alınamayacak küfürler ediliyor.

AK Parti Isparta Teşkilatı’ndan ne bir açıklama, ne bir tepki, ne bir hareket göremiyoruz.

Tamam, İl Başkanı Osman Zabun sağlık sorunları nedeniyle görevini yerine getiremiyor olabilir, Rabbim hayırlı şifalar nasip etsin.

Ya diğer yöneticilere ne demeli?

Hadi parti yöneticileri “pasif diyelim” ya milletin vekilleri…

Muhalefet yerine birbirleriyle uğraşıyorlar.

Sorunlar halının altına sürülse de AK Parti Isparta milletvekillerinin uyum içinde olmadıkları gün gibi ortada duruyor.

Daha vahimi, kendi partilerinin belediye başkanlarıyla uğraşan milletvekili olduğu iddia ediliyor.

Haber Akdeniz Haber Portalı’nın İmtiyaz Sahibi Mehmet Ali Çelik bir yazısında, Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in, kendisini ziyarete gelen ITSO heyetine, “Şükrü Başdeğirmen'e güvenmeyin, aranıza mesafe koyun, O'na dikkat edin'' şeklinde sözler söylediğini öne sürdü.

İnanılması güç, ihtimal veremeyeceğimiz, son derece yakışıksız böyle bir ifadenin kullanılmadığına ilişkin hala ne Bilgiç ne de ITSO tarafından bir açıklama yapılmış değil...

MUHALEFET PARTİLERİNE GEREK YOK

Ya Kadın Kolları’na de demeli?

2021 Yılı Genişletilmiş Isparta İl Danışma Meclisi toplanıyor.

Konuşmacılar arasında Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de var.

Başdeğirmen faaliyetlerini anlatıyor ve oldukça yoğun alkış alıyor.

AK Parti Isparta Kadın Kolları’nın kurumsal hesabına bakıyoruz; Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Milletvekili Recep Özel görmemezlikten gelinmiş.

Sanki toplantıya katılmamışlar, sanki AK Parti’nin milletvekili, belediye başkanı değillermiş gibi bir tavır takınılmış.

Ancak ertesi gün aynı paylaşıma Milletvekili Recep Özel’in fotoğrafı eklenmiş Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmenyine yok…

Bu ne ya?

Babanızın çiftliğinde mi sanıyorsunuz kendinizi?

Şimdi soruyoruz; AK Parti Isparta Teşkilatı’nda kendi partisinin belediye başkanına böylesine acımasız muhalefet yapılırken muhalefet partilerine gerek var mı?

İKİNCİ FAKIBABA SORUNU YAŞANABİLİR

Hatırlanacağı gibi AK Parti Şanlıurfa Teşkilatı ve bazı milletvekilleri AK Parti’den Belediye Başkanı seçilen Ahmet Eşref Fakıbaba’ya karşı tavır almışlar, Fakıbaba’nın bağımsız adaylığını açıklaması üzerine “Ceketimizi koysak başkan seçtiririz” demişlerdi.

Sonra ne oldu?

Fakıbaba, önce başkan sonra milletvekili seçildi ve daha ileri gidip Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevine getirildi.

BAŞDEĞİRMEN KENDİSİYLE YARIŞIYOR

Beğenirsiniz beğenmezsiniz, seversiniz sevmezsiniz ama şu gerçek ki Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen görevinde çok iyi bir performans sergiliyor.

Şehrin kangren haline gelmiş sorunlarına neşteri vuruyor ve yaranın iyileşmesi için elinden geleni yapıyor.

Başkan Başdeğirmen’in gerçekleştirdiği her olumlu icraat temsil ettiği AK Parti’nin hanesine yazılıyor.

Bunun için, az önce de vurguladığımız gibi AK Parti’nin Isparta milletvekilleri, ister severler ister sevmezler ama mensubu oldukları partinin belediye başkanını desteklemek zorundalar.

Buna mecburdurlar…

Yazımızı özetleyecek olursak; AK Parti Isparta Teşkilatı’nın varlığıyla yokluğu belli değil.

Milletvekilleri kendi aralarında “dağınıklığı” oynuyor ve bu dağınıklık partinin diğer organlarına sirayet ederek huzursuzluğa, küslüğü yol açıyor.

Mevcut olumsuz tablo devam ederse, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan istediği kadar canını dişine taksın AK Parti Isparta’da kaybeder.

İşte bunun için “Sayın Erdoğan’ın Isparta Teşkilatı’na müdahale etmesi farz oldu” diyoruz.

Başkan Erdoğan, akıl tutulması yaşayan kendi mahallesindeki siyasetçilerin Cumhur İttifakı’nda yer almaları için verdiği çabaya Isparta’yı da eklemeli…

Bu arada, Milletvekili Recep Özel’in hakkını teslim edelim; Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in başarısı için gayret gösteriyor ve Başdeğirmen’e Ankara ziyaretleri sırasında refakat ederek Isparta’ya sağlanan katkıya destek oluyor…