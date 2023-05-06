Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginde konser veren Seko ve Tefo'ya ölüm tehdidi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Büyük Ankara Mitingi’nde ve TUSAŞ tarafından üretilen Milli Muharip Uçak Kaan’ın tanıtım töreninde konser veren rap müziği sanatçıları Seko ve Tefo’ya tehdit edildi.

Mail yoluyla aileleri ve kendilerine gelen ölüm tehditlerine tepki gösteren Seko ve Tefo, “Ülkemizde birçok sanatçı muhalif. Muhalefetle kol kola yürürken biz 20 yıldır ülkemizi yöneten, devletimiz için, milletimiz için gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanımız ile fotoğraf paylaştık diye ölüm tehditleri alıyoruz. Terörist muamelesi görüyoruz. Biz bu tehditlere pabuç bırakacak insanlar değiliz.” İfadelerini kullandı.

“Bize İslami Terörist muamelesi yapıyorlar” diyen sanatçılar Seko ve Tefo, açıklamalarına şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanımız ile fotoğraf verdik diye terörist oluyorsak olalım. Bu mukaddes davamızda teröristte oluruz. Davamız uğruna ölmek varsa ölürüz. Bize terörist diyenlerin terör örgütlerinden ne farkı var. Sanat dünyası muhalif sanatçılarla dolu. Onlara tehdit mesajları gitmiyor da bize niye geliyor. FETÖ ile iş birliği yapanlar, terör örgütleri ile kol kola gezenleri niye görmüyorlar. Biz ‘Doğru Zaman Doğru Adam’ demişiz. Bu mesele milli bir meseledir ve biz milli duruş sergileyenin yanındayız.

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