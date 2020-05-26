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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu ve Çad'a gönderilen tıbbi yardım malzemeleri yetkililere teslim edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-26 20:55:51 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu ve Çad'a gönderilen tıbbi yardım malzemeleri yetkililere teslim edildi

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tıbbi yardım malzemesi gönderilen Çad'ın Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno'ya yazdığı mektup yetkililere teslim edildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Ankara'dan hareket eden askeri kargo uçağının, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki yardım malzemelerini Çad'a ulaştırdığı hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çad Cumhurbaşkanı Itno yazdığı mektubun da yardım malzemeleriyle birlikte yetkililere teslim edildiği belirtildi.

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