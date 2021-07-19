  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere destek
Kırşehir'de tabiat parkında yangın
Pakistan'dan kötü haber! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kayseri'de korkutan deprem!
Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’ye müjdesi ne olacak?
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’ye müjdesi ne olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Bir müjdemiz olacak" açıklaması sonrası bugün KKTC'de vereceği müjde merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs müjdesi ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’ye müjdesi ne olacak? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 10:40:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’ye müjdesi ne olacak?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetine icabetle 19-20 Temmuz'da KKTC'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda hitap edecek, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek törene katılacak.

Erdoğan’ın KKTC müjdesi ne?

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47’nci yıldönümü törenlerine katılmak üzere bugün KKTC'ye gidecek olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, vereceği müjde merak ediliyor.

Son 5 yıldır projeler arasında yer alan Türkiye’den kablo ile elektrik Kıbrıs Türk halkının en büyük ihtiyaçlarından biri. Sosyal medyada, Türkiye’den 2015 yılında deniz altından askılı boru sistemiyle Anadolu suyunun geldiğine dikkat çekilerek, kablo ile elektrik beklentisi daha fazla dile getiriliyor. KKTC Enerji Bakanı Erhan Arıklı, konuyla ilgili Hürriyet’e yaptığı açıklamada, göreve geldiği andan itibaren Türkiye’den kabloyla enerji temini konusuna yoğunlaştığını belirterek "Türkiye’den kablo ile elektrik de büyük müjde olur" ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay