Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’ye müjdesi ne olacak?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetine icabetle 19-20 Temmuz'da KKTC'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda hitap edecek, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek törene katılacak.

Erdoğan’ın KKTC müjdesi ne?

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47’nci yıldönümü törenlerine katılmak üzere bugün KKTC'ye gidecek olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, vereceği müjde merak ediliyor.

Son 5 yıldır projeler arasında yer alan Türkiye’den kablo ile elektrik Kıbrıs Türk halkının en büyük ihtiyaçlarından biri. Sosyal medyada, Türkiye’den 2015 yılında deniz altından askılı boru sistemiyle Anadolu suyunun geldiğine dikkat çekilerek, kablo ile elektrik beklentisi daha fazla dile getiriliyor. KKTC Enerji Bakanı Erhan Arıklı, konuyla ilgili Hürriyet’e yaptığı açıklamada, göreve geldiği andan itibaren Türkiye’den kabloyla enerji temini konusuna yoğunlaştığını belirterek "Türkiye’den kablo ile elektrik de büyük müjde olur" ifadelerini kullandı.