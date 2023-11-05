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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı açılış töreninde gülümseten anlar! 'Dur da bir dur...'
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı açılış töreninde gülümseten anlar! 'Dur da bir dur...'

Yeniakit Publisher
2023-11-05 19:23:00 -

Rize'de gerçekleştirilen toplu açılış töreninde kurdeleyi erken kesen bir çocukla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gülümseten anlar yaşandı. Çocuğun aceleci davranışı karşısında Erdoğan, 'Ya Allah… Dur da bir dur, niye bu kadar acele ettin?' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rize'deki toplu açılış töreninde kurdeleyi keseceği sırada erken davranan çocuk arasında gülümseten anlar yaşandı. Erdoğan, kurdeli erken kesen kız çocuğuna "Ya Allah… Dur da bir dur, niye bu kadar acele ettin?" dedi.

Toplu açılışlar yaptılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de Cumhuriyet Caddesi Kentsel Dönüşüm Alanı'nda, Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Kurdeleyi erken kesti

Rize'de açılış töreni esnasında kurdele kesmeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurdeleyi erken kesen çocukla konuşması törene damga vurdu. Erdoğan çocuğa, "Ya Allah… Dur da bir dur, niye bu kadar acele ettin?" dedi.

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