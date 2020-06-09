Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın jesti sonrası Veysel Eroğlu'ndan açıklama

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ilısu Barajı'na isminin verilmesine ilişkin, "Her zaman ve en büyük destekçimiz olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca bu baraja benim ismimi vermesi dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum. Böyle tarihi ve dev bir tesise ismimin verilmesi benim için de büyük bir şereftir." ifadesini kullandı.

Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ilısu Barajı'nın, Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden biri olduğunu belirterek, Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan barajın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkeye kazandırılan muazzam projelerden olduğunu vurguladı.

Barajın yapılmaması için bazı şer güçlerin büyük engeller çıkarmasına rağmen azim, irade ve kararlılıkla bu muazzam projeyi tamamlamaya muvaffak olduklarını dile getiren Eroğlu, "Açılışı 19 Mayıs 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından gerçekleştirilen Ilısu Barajına, şahsımın ismini vermelerinden büyük bir onur ve gurur duydum. Zat-ı devletlerine şükranlarımı arz ediyorum." ifadesini kullandı.

Ilısu Barajı'nın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en büyük barajlarından biri olduğuna dikkati çeken Eroğlu, söz konusu barajın, "Önyüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu Baraj" tipinde dolgu hacmi, kret uzunluğu ve beton yüzey alanı bakımından dünyada birinci, gövde hacmi bakımından Türkiye'de Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci, üreteceği enerji bakımından Türkiye'de; Atatürk, Karakaya ve Keban Barajından sonra dördüncü, Dicle Nehri üzerinde yapılmış ve yapılmakta olan en büyük baraj olduğunu kaydetti.

Barajın, tam kapasite enerji üretmeye başlayınca, ürettiği enerjinin 6 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacını karşılayabileceğini aktaran Eroğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Toplam maliyeti 18 milyar lira olan bu muazzam proje, Cumhuriyet tarihimizin en büyük projelerinden biridir. Barajın ülke ekonomisine katkısı yılda takriben 2,8 milyar liradır. Dolayısıyla takriben 7 yılda kendini amorti edecek son derece fizibil bir projedir. En az 500 yıl ömrü olan bu baraj kendi maliyetini 7 yılda amorti ettikten sonra kalan 493 yılda ülke ekonomisine bugünün değeriyle her yıl 2,8 milyar lira katkı sağlayacaktır."

"PKK tarafından baraj şantiyesine saldırılar oldu"

Dünyanın en büyük enerji projelerinden biri olan Ilısu Barajı'nın yapılmaması için bazı şer güçlerin büyük engeller çıkarmak istediğine dikkati çeken Eroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin özellikle enerji alanında kendi ayaklarının üstünde durmasını istemeyen ve dünya üzerindeki enerji pastasından daha fazla pay almak isteyen devletler, bu projeyi yapmamamız için büyük uğraşlar verdiler. Özellikle bazı batılı devletler bu projeyi engellemek için bizi çok oyaladılar. Kendi imkanlarımızla yapamayacağımızı düşündüler. Ancak azim, irade ve kararlılıkla Ilısu Barajını tamamlamaya muvaffak olduk. Barajın yapılmasından rahatsız olan başka şer güçler de vardı. Özellikle baraj inşaatı sırasında PKK terör örgütü tarafından baraj şantiyesine saldırılar da olmuştur."

Eroğlu, 2008 yılında temeli atılan barajın her safhasını bizzat takip ettiğini de anımsattı.

"Halka hizmet Hakk'a hizmet" düsturu ile çalıştığını belirten Eroğlu, çalışmalarında milletten aldığı şevk ve heyecanın en büyük güç olduğunu vurguladı.

Eroğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu projeleri hayata geçirirken bizim her zaman ve en büyük destekçimiz olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca bu baraja benim ismimi vermesi dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum. Böyle tarihi ve dev bir tesise ismimin verilmesi benim için de büyük bir şereftir. Bunu bütün Afyonkarahisarlı hemşerilerim adına gururla taşıdığımı ifade eder, tekrar ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim."