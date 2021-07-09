Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi rakibi kaç oy alır?

Habertürk'te yayınlanan 'Nedir ne değildir?' Programı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a karşı adaylığı konuşuldu. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, 'Muhalefette hangi aday öne çıkıyor? Anketler Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş için ne söylüyor?' sorularıyla ilgili son araştırmaların sonuçlarını değerlendirdi.

Muhalefetin hangi adayı öne çıkıyor?

CHP'de öne çıkan üç ismin Başkan Erdoğan'a karşı şansını değerlendiren Daşdemir, son anket sonuçlarını paylaştı. Daşdemir, "İmamoğlu 41,8, Erdoğan 44,9." "Mansur Yavaş, 42, Erdoğan 44,1." "Kılıçdaroğlu, 35,5, Erdoğan 46,7." Ama ben iddia ediyorum ki muhalefetin en güçlü adayı olacak kişi Kılıçdaroğlu'dur.'' ifadelerine yer verdi.