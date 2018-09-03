THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hamlesinden sonra 'Ben de varım' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde Türkiye'nin yaptığı Afrika açılımı ardından dev ülkelerin de iştahı kabardı. Almanya ve İngiltere'den sonra Çin de harekete geçti.

03 Eylül 2018 Pazartesi 15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hamlesinden sonra 'Ben de varım' dedi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin`de düzenlenen 2018 Çin-Afrika İş Birliği Forumu`nun açılışında yaptığı konuşmada, Çin`in Afrika`ya 60 milyar dolarlık mali destek sağlayacağını söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Pekin'de düzenlenen 2018 Çin-Afrika İş Birliği Forumu çerçevesinde gerçekleştirilen Çin ve Afrikalı iş dünyasının diyalog toplantısında yaptığı konuşmada, Afrika'nın Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 'doğal ve tarihi' bir uzantısı, aynı zamanda da önemli bir katılımcısı olduğunu belirterek Afrika ülkelerinin projeye katılımını desteklediklerini belirtti.
 
Çin ve Afrika'nın iki tarafın ortak refah ve yararına hizmet eden Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni beraber inşa ettiğini kaydeden Şi, Çin'in Afrika'ya 60 milyar dolarlık mali destek sağlayacağını söyleyerek "Çin, Afrika yatırımları için herhangi bir şart koşmuyor ve içişlerine müdahale etmiyor" diye konuştu.
 
Şi, Çin'in Afrika ile kalkınma deneyimini paylaşmayı arzu ettiğini vurgulayarak Afrika'nın canlanmasını ve refahının artmasını desteklediklerini dile getirdi.
 
Çin'in dışa açılmasının süreceğini belirten Şi, Afrikalı şirketlerin Çin'e yatırım yapmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek Afrika'ya yatırım yapan Çinli şirketlerin de yerel kültür ve geleneklere saygı duyması ve sosyal sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini söyledi.
 
Çin, geçen aylarda Afrika'da yaptığı yatırımlarla kıta ülkelerini borç tuzağına sürüklediği eleştirilerine maruz kalmıştı.
 
Çin-Afrika İş Birliği Forumu (FOCAC), kurulduğu 2000 yılından bu yana ilki 2006'da Pekin'de, ikincisi de 2015'te Johannesburg'da olmak üzere iki kez zirve düzenledi. Bu yıl Pekin'de düzenlenen üçüncü zirveye 50'den fazla Afrika ülkesinin yanı sıra Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği gibi uluslararası ve bölgesel örgütlerin temsilcileri katılıyor.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 15:00
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Haince şehid edilen Bayram Ali Öztürk Hocayı, şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıyoruz
    1. Haince şehid edilen Bayram Ali Öztürk..
    2. Şova soyundu! Casus Papaz Brunson'ın..
    3. Hamilelikte ishal bebeği etkiler mi?
    4. Kütahya KYK ve özel yurtları telefon..
    5. İran'da 'başkent değişikliği' sinyali
    6. Başta uyuşma ve sersemlik hissi varsa..
    7. Burundan sarı akıntı gelmesi hangi..
    8. Endonezya'da DAEŞ'li 2 terörist..
    9. "Avrupa'da göçmene ihtiyaç var"
    10. Trablus'ta 8 günde 41 kişi öldü, 128..
    11. Avrupa Birliği'nden yeni ABD hamlesi!
    12. Satırı boğazın dayayıp intihara..
    13. Sağlam'dan Fenerbahçelileri kızdıracak..
    14. Mersin'de korkunç olay! 5 kişi evde..
    15. Aydın KYK kız ve erkek yurtları
    16. Almanya'da Nazi selamı veren iki polis..
    17. Banka memurunun hatası pahalıya mal..
    18. Yaşlı ev sahibini öldürdükten sonra..
    19. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik..
    20. Üniversite rektöründen Adnan Oktar..
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber!
    Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber!
    Leman Kültür yapılanmasının arkasındaki gerçek
    Leman Kültür yapılanmasının arkasındaki gerçek
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Teröristbaşı Fetullah Gülen'e yeni şarkısını dinletmiş!
    Teröristbaşı Fetullah Gülen'e yeni şarkısını dinletmiş!
    Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle 17 yıl sonra bir ilk!
    Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle 17 yıl sonra bir ilk!