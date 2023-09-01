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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına Tanju Özcan karşılık verdi!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına Tanju Özcan karşılık verdi!

Yeniakit Publisher
2023-09-01 21:21:00 - 2023-09-01 21:38:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına Tanju Özcan karşılık verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başıboş sokak köpekleriyle ilgili çağrısına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan karşılık verdi. Bolu Belediye Meclisi’nde farklı illerden gelip şehre köpek bırakanlara 1 ile 5 milyon TL arasında ceza uygulanması kararı oy birliği ile kabul edildi.

Bolu Belediye Meclisi’nin Eylül ayı 1.oturumunda CHP’li üyeler Saadet Dişli, Mehmet Korkmaz ile İYİ Partili Ahmet Yılmaz tarafından, şehre farklı illerden başıboş köpeklerin araçlarla getirilerek bırakılmasıyla ilgili önerge verildi. Köpek bırakanların tespit edilmesi halinde 1 milyon ile 5 milyon TL arasında değişen oranda idari para cezası verilmesini içeren önerge belediye meclisinde oy birliği ile kabul edildi. Ceza verilmesi konusunda belediye encümenine yetki veren önerge, oy birliği ile kabul edildi.

“Yakalarsak bu cezayı uygulamaktan çekinmeyiz”

Bu uygulamanın Türkiye’de bir ilk olacağını belirten Başkan Özcan, “Bolu’ya belediyelerin araçlarıyla çok sayıda hayvan getiriyorlar. Ve bu sokak hayvanlarını köpekleri bırakıyorlar. Bizim mücavir alanımıza bırakıp kaçıyorlar. Kanunu inceledik kanunda bununla ilgili hiç bir hüküm yok. Hayvana kötü muameleye ilişkin hüküm var, cezalar var ama bir yere toplu hayvan bırakmanın bir cezası yok. Bizim güzel bir barınağımız var ama Zonguldak’ın da tutun Gerede’ye, Düzce’ye kadar her yerden getirip hayvan bırakıyorlar. Ondan sonra vatandaşımız bu durumdan muzdarip. Bizde caydırıcı olsun diye tespit edilmesi halinde bunu yapanlara 1 milyon TL’den 5 milyon TL’ye kadar ceza verilebilmesi için bu yetkiyi istiyoruz.

Türkiye’de ilk yapılacak. Kim mahkemeye verecek onu da merak ediyorum. Kim mahkemeye verirse tüm hayvanseverleri onun üzerine salarım. Bolu sokak köpekleri konusunda en sıkıntısız illerden biri. Bunu fırsat bilip getirip sabaha karşı bırakıp kaçıyorlar. Geçmişte Hendek Belediyesini tespit ettik. Ama yasada bir yaptırım yok. Bizde yasada bir boşluk olunca idari ceza koyalım dedik. Yakalarsak bu cezayı uygulamaktan çekinmeyiz” dedi.

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