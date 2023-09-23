  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın acı günü! Haberi duyunca kahroldu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın acı günü! Haberi duyunca kahroldu

Yeniakit Publisher
2023-09-23 10:26:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın acı günü! Haberi duyunca kahroldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısının oğlu Mehmet Mutlu, geçirdiği kalp krizi sonucu 64 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısının oğlu Mehmet Mutlu 64 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta kalp krizi geçiren Mutlu, Marmara Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılmış ve kalp damarlarına stent takılmıştı.

Dün taburcu edilerek evine gönderilen Mehmet Mutlu evinde yeniden kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı Ümraniye Devlet Hastanesi'nde vefat etti. İstanbul'da toprağa verilecek olan Mehmet Mutlu'nun cenazesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Allah rahmet etsin de yazıyı yararken lütfen biraz dıkkat anlıyorum çok üzüldüğünü vurgulamak için "kahroldu" diye yazmişsiniz ama çok abartılı olmuş,saygılar.

kahrolmak!

niye kahrolsun, müslüman bu adam, kadere inanıyor..
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23