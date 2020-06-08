Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a uyarı: Hadlerini bilmezlerse...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT ortak yayınında TRT spikeri Sermin Baysal Ata, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, haddini aşan Yunanistan'a çok sert uyarıda bulundu.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un "Türkiye ile savaşa hazırız" sözlerine cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan kurusıkı atıyor. Türkiye'ye bu tür laf atılır mı? Biraz kendine çeki düzen ver. Haddini bilmezsen Türkiye'nin yapacağı bellidir" dedi.

Erdoğan konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Doğu Akdeniz'de tablo ortada. Bu tabloda Türkiye'nin Libya'nın deniz yetki alanlarındaki konumu da ortada. Bu konuda Türkiye'nin en ufak taviz vermeyeceğini akıllı olan adam bilir. Şimdi bizim 3 tane sondaj gemimizi var 2 sismik araştırma gemimiz var. Bunlar buralarda çalışmalarını sürdürüyorlar. Bir tanesini Karadeniz'e gönderdik. Bunlar bunları çok çok rahatsız ediyor. Sondaj gemilerimizin yanında her türlü hazırlık içerisinde buraya geliyorlar. Burada en ufak bir yanlışa girerseniz gereken yapılır.

Yunanistan boş durmuyor, kuru sıkı atıyor. Türkiye'ye laf atılır mı? Sen kiminle dans ediyorsun? Haddini bil! Sen haddini bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir. Güney Kıbrıs'ta iki tane camimizi kimisi sabote edip molotof kokteyl ile yakmaya, bir tarafta Yunan bayrağını, öbür tarafta paçavra asıyorlar. Siz bunları yaptığınızda karşılıksız kalır mı?

Ayasofya ibadete açılacak mı?

Ayasofya konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sefer de kalkıyorlar sakın ha Ayasofya ile ilgil orayı camiye çevirmeyin diyorlar. Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz. Böyle bir adım atılacaksa bunun yetki sahipleri bellidir. Bu ülkenin dinamiklerinde yanan bir şey var. Şu anda biz bir hukuk devleti olarak Danıştay'ın vereceği kararı bekliyoruz. Kararı verdikten sonra atılması gereken neyse o adımlar atılır." dedi.