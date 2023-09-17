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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği

Yeniakit Publisher
2023-09-17 23:13:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Zirvesi kapsamında bulunduğu New York'ta kritik temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili’yi kabul etti.

Diplomasi trafiği

Erdoğan, yarın sırasıyla Türkevi’nde düşünce kuruluşu temsilcileriyle buluşacak, Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı İmza Töreni’ne katılacak, Concordia Zirvesi’ne hitapta bulunacak, Amerikalı iş insanlarını kabul edecek. Erdoğan, ayrıca Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile de görüşecek. BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasının ardından Erdoğan, İtalya Başbakanı Georgia Meloni’yi daha sonra da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek. Akşam ise ABD Başkanı Joe Biden ve eşinin verecekleri resepsiyona katılacak. Erdoğan, ABD ziyaretinin son günü olan 20 Eylül’de Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i kabul edecek. Programda ABD Başkanı Biden ile ikili görüşme yer almıyor.

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