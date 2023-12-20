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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vucic'e tebrik telefonu
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vucic'e tebrik telefonu

Yeniakit Publisher
2023-12-20 20:04:00 - 2023-12-20 20:07:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vucic'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da gerçekleştirilen seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’i seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Vucic'i seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.

İkili ilişkiler ele alındı

Görüşmede Türkiye-Sırbistan ilişkileri, küresel ve bölgesel konular da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde de iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin ve işbirliğinin gelişerek devam edeceğini belirtti.

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